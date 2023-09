Ogromna farma fotowoltaiczna w Tychowie budzi niepokój wśród mieszkańców

- To jest proces długotrwały - tłumaczy Robert Falana, burmistrz Tychowa.

- Ta inwestycja jest w zasadzie dopiero w początkowej z wielu planowanych faz. Pojawił się w naszym urzędzie inwestor, powiedział, że jest właścicielem tych 215 hektarów ziemi przy ulicy Topolowej i chce tam urządzić farmę fotowoltaiczną. Złożył wniosek na zabudowę całego terenu, jaki posiada. My, jako urząd, nie możemy powiedzieć do widzenia, nic tu nie wybudujecie. Skierowaliśmy więc - zgodnie z prawem - wnioski o opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do sanepidu oraz Wód Polskich. I teraz czekamy, jakie te opinie będą. Na pewno nie zgodzimy się, by powstała tu aż tak potężna farma. I nie chcemy, by była tak blisko zabudowań - mówi burmistrz.