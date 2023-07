Ojciec i syn z Koszalina podjęli się wyjątkowych wyzwań. 3 tys. km pieszo i 36 km wpław

Zarówno ojciec jak i syn to koszalińscy przedsiębiorcy. Cała rodzina zawsze ceniła sobie aktywność fizyczną (co się objawiało na różnych polach), ale jak dotąd raczej nie wiązało się to ze spektakularnymi projektami. Zmieniło się to w tym roku. Najpierw Waldemar Grzelak wyruszył pieszo do hiszpańskiego sanktuarium Santiago de Compostela, a za kilka dni jego syn, Rafał, chce wpław przepłynąć spory dystans wzdłuż bałtyckiej linii brzegowej - z Ustronia Morskiego do Łaz.

- I tak się jakoś złożyło, że tata i ja podjęliśmy się tych wyzwań w tym samym czasie - śmieje się Rafał Grzelak.

Ale są też różnice. Syn skrupulatnie przygotowuje się już od dłuższego czasu, ojciec ruszył do pokonania 3 tysięcy kilometrów w dużym stopniu z „marszu”.

- Tata zawsze miał dobrą kondycję, zaliczył kilka pielgrzymek do Częstochowy, ale teraz jakoś specjalnie się nie przygotowywał. Po prostu, któregoś dnia ogłosił, że ma taki pomysł. Tło tego rzecz jasna jest religijne i duchowe, po prostu tego potrzebował. Mama może do końca zachwycona nie była, ale wszyscy to zaakceptowaliśmy - opowiada młodszy z Grzelaków.