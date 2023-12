Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 6.12.2023 Mariusz Rodziewicz

Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!