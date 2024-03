Oryginalne Życzenia i Wierszyki Na Dzień Kobiet. Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024. Krótkie i śmieszne wierszyki [7.03.2024]

Oryginalne Życzenia i Wierszyki Na Dzień Kobiet

Przyjmij życzenia Babko kochana od drugiej Baby z samego rana, niech Twój dzień cały będzie radosny trzymaj się Babo, aby do wiosny

Dzisiaj Dzień Kobiet, więc cycki do góry, niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury. Niech żyje cellulit i kurze łapki, bo i tak jesteśmy fajne babki.

Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet – wierszyki na 8 marca

Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci. Lecz słowa, które zostaną w pamięci, życzę szczęścia i dużo radości, długiej i bardzo szczęśliwej przyszłości. Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie, niechaj wszystko wiedzie się w życiu pomyślnie. Wszystko, co piękne i wymarzone

Spadają gwiazdki z nieba,

jedna jest dla Ciebie, Kochanie.

Dziś Ci ją podaruję,

abyś wiedziała, co do Ciebie czuję.

Nie tylko dzisiaj, w tym dniu szczególnym

życzę Ci szczęścia i powodzenia.

I do szybkiego zobaczenia!