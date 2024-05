Osoby o tych imionach to najlepsi przyjaciele. Na nich zawsze możesz liczyć! Sprawdź listę 8.05.2024

Dobry przyjaciel to świetny kompan imprez, zabaw, wyjazdów weekendowych i wakacyjnych. Bo przecież przy prawdziwym przyjacielu czujemy się dobrze w każdej sytuacji, z którym chcemy dzielić dobre chwile w życiu.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się prawdziwy przyjaciel? To na pewno osoba, która jest zawsze przy Tobie, kiedy tego potrzebujesz. Nie tylko kiedy jesteś szczęśliwy, radosny, ale także - a może przede wszystkim - kiedy jest Ci źle, kiedy potrzebujesz pomocy, czy choćby tego, by ktoś Ciebie wysłuchał i nie oceniał. Dobry przyjaciel to człowiek pełny empatii, który wysłucha, pocieszy w potrzebie, pomoże znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji. Dobry przyjaciel to też osoba godna zaufania, której możesz powierzyć wszystkie sekrety, bo nigdy Cię nie zdradzi.