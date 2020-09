Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. Tego nie jedz i nie używaj! [9.09]

Zagrożenie czyha w mięsie, wędlinach, jajach, serze, na ściankach puszki, łyżkach i w proszku, który ma poprawiać samopoczucie. Nie licząc proszku, nie ma w tym winy sieci handlowych, ale właśnie te najbardziej popularne narażone są najbardziej: mają największy obrót, więc zakażone produkty „muszą” tu trafiać najczęściej.

Jak przeczytacie już w pierwszym ostrzeżeniu, zdarzają się przypadki wycofania żywności z kilku znanych sieci jednocześnie – jak niepozornej rukoli z Biedronki, Lidla, McDonalda i dwóch innych.

Główny Inspektor Sanitarny wkracza w takich razach natychmiast, a dystrybutorzy wycofują towar z obrotu. Klienci, którzy zdążyli go kupić, mogą zwrócić bez paragonu, o czym sklepy informują na drzwiach i swoich stronach. Jednak ponieważ nie każdy może tą drogą natknąć się na komunikat, warto, by na wszelki wypadek zajrzał do zakładki ostrzeżenia na gis.gov.pl, gdzie GIS informuje, czego unikać.

Zobacz w 16 sekwencjach, co ostatnio zagrażało konsumentom.