Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem w Koszalinie i całym regionie

Ostrzeżenie pierwszego stopnia, obowiązujące od godz. 18.00 w sobotę do godz. 10.00 w niedzielę (26 listopada). Alert dotyczy wszystkich powiatów w Zachodniopomorskiem.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna do około minus 4 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około minus 6 stopni C." – poinformował IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 70 proc.(PAP)