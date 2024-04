Ostrzeżenie przed przymrozkami dla Koszalina i regionu. Przy gruncie temperatura spadnie do minus 4 stopni

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C. W poniedziałek temperatura wzrośnie do maksymalnie 6 stopni Celsjusza.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin porannych we wtorek.

Na drogach mogą panować trudne warunki do jazdy! Uważajcie!