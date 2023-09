Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 19.09.2023

Wątroba nie boli

Jak coś boli, to znaczy, że jest chore. Jeśli nie - nie trzeba się przejmowa. W tak prosty sposób człowiek często tłumaczy sobie swój stan zdrowia, często lekceważąc pierwsze objawy choroby. No bo faktycznie, organizm najczęściej sygnalizuje nam, że coś jest nie tak, właśnie bólem. Tymczasem z wątrobą jest inaczej. Mimo, że choruje, to nie boli. Dlaczego? Wątroba nie jest unerwiona i nie wysyła sygnałów do mózgu. A kiedy już zaczyna nas boleć w boku, to oznacza, że stan chorobowy wątroby jest bardzo poważny.