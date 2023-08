Oto E dodatki których należy unikać jak ognia. Mogą powodować bezpłodność, pobudzać, a nawet powodować raka 6.08.2023

E-dodatki do żywności, które mają zły wpływ na zdrowie człowieka

Zastanawialiście się jaki wpływ na zdrowie mają e-dodatki do żywności. Większość konsumentów zdaje sobie sobie sprawę z tego, że e-dodatki do żywności nie są naturalnym dodatkiem i mogą szkodzić zdrowiu. Dolegliwości i schorzenia mogą być łagodne od zwykłego bólu głowy, czy gorszy nastrój po bardzo poważne, takie jak uczulenia, biegunki a nawet nowotwory.

E-dodatki do jedzenia, czyli sztuczne substancje dodawane do żywności w celu poprawienia jej smaku, konsystencji, wyglądu czy też przedłużenia trwałości, stanowią temat wielu kontrowersji. Czy ich spożywanie jest bezpieczne dla zdrowia człowieka? W tym artykule przeanalizujemy wpływ e-dodatków na organizm oraz odpowiemy na to pytanie.

Jak dzielimy e-dodatki. Oto podstawowy podział:

Co to są e-dodatki?

E-dodatki, zwane także dodatkami do żywności, to substancje dodawane do produktów spożywczych w celu ulepszania ich właściwości. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego i mają różne funkcje. Niektóre z nich służą do poprawy smaku, zapachu i koloru żywności, inne zwiększają jej trwałość lub stabilność.