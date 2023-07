Raz przyznana honorowa emerytura jest niezmienna i dożywotnia. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest do końca życia w tej samej wysokości. W Zachodniopomorskiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2021 wypłacał 129 takich honorowych świadczeń. Warunkiem jest jednak wiek, aby otrzymywać to świadczenie trzeba mieć ukończone 100 lat. Obecnie wynosi dokładnie 5540,25 zł brutto.

Wysokość specjalnego świadczenia zmienia się co 12 miesięcy. Ustalona kwota obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Świadczenie wypłacane jest z urzędu, co miesiąc wraz z emeryturą czy rentą rozpoczynając od miesiąca w których stulatek ma urodziny.