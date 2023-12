Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 6.12.2023

Nauczyciele na podwyżki musieli poczekać do nowego roku. Na początku nowego roku szkolnego 2023/24 nauczyciele mogą liczyć na jednorazową dodatkowa wypłatę w kwocie około 900 złotych netto to nagroda specjalna z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagroda trafi do nauczycieli do 14 października.