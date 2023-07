Oto jak mieszka i żyje piękna Marcelina Zawadzka. Zobacz, jak wygląda życie prywatne gwiazdy. Podróże i szczęśliwa miłość 26.07.2023 DJ

Tak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka. Zobacz zdjęcia, jak wygląda życie prywatne gwiazdy! Marcelina Zawadzka to modelka, Miss Polonia z 2011 roku, prezenterka telewizyjna, przez wiele lat prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Obecnie Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą popularnego reality show "Farma" telewizji Polsat. Należy do najpopularniejszych polskich prezenterek, bardzo chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami i zdjęciami z podróży w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia, które publikuje na instagramie! Sylwia Dąbrowa/polskapress Zobacz galerię (49 zdjęć)

