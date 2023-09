Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 19.09.2023

Roksana Węgiel urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśle, następnie uczęszczała do Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. W wieku ośmiu lat rozpoczęła lekcje śpiewu, a od 2013 roku współpracowała z Jasielskim Domem Kultury. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Jaśle.

Roksana Węgiel szczególną popularność zdobyła jesienią 2017 roku dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu The Voice Kids, emitowanego w TVP 2. Tam zakwalifikowała się do odcinków na żywo i dotarła do finału, który odbył się 24 lutego 2018 roku. Po wygranej w programie podpisała kontrakt płytowy z Universal Music Polska.

Również w 2018 roku zwyciężyła w 16. Konkursie Eurowizji dla Dzieci, który został zorganizowany w Mińsku. Jej konkursową piosenką został utwór „Anyone I Want to Be”, który do dzisiaj jest często słyszany w komercyjnych stacjach radiowych.