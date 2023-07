Oto jak żyją i mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie. Życie prywatne pary. Ich nowy domek na Podkarpaciu robi wrażenie 28.07.2023

Zobacz jak żyją i mieszkają Kasia i Jędrek, znani są z programu „Gogglebox" oraz „Azja Express".

Kasia i Jędrek znani są głównie z programu telewizyjnego "Gogglebox. Przed telewizorem", dołączyli do niego w 9. sezonie. Od razu zyskali liczne grono fanów, którzy doceniają ich poczucie humoru i trafne komentarze. Na co dzień Kasia Gąsienica zajmuje się rękodziełem - tworzy torebki z wikliny. Dodatkowo ozdabia i przerabia ubrania w ludowe wzory i fasony. Jej mąż, Jędrek Gąsienica jest instruktorem jazdy na desce. Razem tworzą również firmę z fotobudkami, które można wynająć na różne okoliczności.

Kasia to dziewczyna z niezwykłym temperamentem, Jędrek natomiast to charakterny góral, pochodzący z jednego z najstarszych rodów pod Giewontem - Gąsieniców. Zobacz jak wygląda ich życie na co dzień! Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie.