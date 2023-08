Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź, kiedy nie musisz już spłacać swoich długów 31.08.2023

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, ponad 80 mld zł zaległości należy do blisko 2,7 mln Polaków. A do ponad 0,5 mld zł wzrosły długi 10 najbardziej zadłużonych osób w kraju. Na czele zestawienia znajduje się mieszkaniec Lubelszczyzny. 66-latek ma już prawie 84 mln zł zaległości , kwota wciąż rośnie ze względu na naliczane odsetki.

Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku

Pamiętaj, że są też takie długi, których nie da się uniknąć. Do przedawnienia zadłużenia dochodzi rzadko. Muszą zostać spełnione określone warunki , aby móc mówić o przedawnieniu. Należy też mieć na uwadze, że czasem jest to jedyna nadzieja dla dłużnika, który nie dysponuje dużymi pieniędzmi . Żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas.

Co to znaczy mieć wierzytelność?

Wierzytelność to prawo jednej ze stron do oczekiwania, by dłużnik spełnił określone świadczenia. Dług, inaczej zwany wierzytelnością, jest formą uprawnienia do żądania świadczenia, które powstało na mocy zobowiązania, jakie zaistniało pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Gdy wierzyciel napotyka przeszkody z odzyskaniem należności od dłużnika, może on wówczas zgłosić tę sprawę do organów państwowych o zastosowanie przymusu państwowego w danej sprawie.