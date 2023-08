Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku 6.08.2023

Coraz więcej Polaków decyduje się na płatności bezgotówkowe. Płacenie kartą czy blikiem stało się popularne, jednak nie oznacza to całkowitą rezygnację z banknotów i monet. Cały czas pewna część społeczeństwa preferuje płacenie gotówką.

Oto jakie banknoty musisz wymienić

Na posiadaczu banknotu bądź monety ciąży obowiązek jego wymiany. Osoba sprzedająca ma prawo odmówić przyjęcia danego banknotu, np. z powody widocznego uszkodzenia czy innej wady. Tak samo klient posiada prawo odmowy. Pamiętaj, że nawet banknoty, które są sklejone taśmą są ważne i ich wartość się nie zmienia. W dalszym ciągu mogą być używane jako środek płatności gotówkowej. W prawie jednak nie ma zapisanego obowiązku przyjęcia takiego banknotu. Zależy to od dobrej woli sprzedawcy lub klienta.

Narodowy Bank Polski emituje dwa rodzaje banknotów i monet. Pierwsze to banknoty i monety powszechnego obiegu emitowane w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał. Do tej grupy należą również obiegowe monety okolicznościowe. Drugie to banknoty i monety kolekcjonerskie, emitowane w niskich nakładach, przeznaczone głównie dla krajowych i zagranicznych numizmatyków.