Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 17.07.2023

Emeryci mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. Sprawdź szczegóły!

Wypłata dodatkowych pieniędzy jest możliwa za sprawą wprowadzonego przez rząd świadczenia - 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe 500 plus dla emeryta jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc. Warunkiem do spełnienia jest również kryterium dochodowe oraz złożenie odpowiedniego wniosku. Seniorzy aby otrzymać pieniądze nie mogą przekroczyć kwoty 1896,13 zł brutto.

Seniorzy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci świadczeń uzupełniających. Niektórzy mogą zyskać ekstra nawet kilkaset złotych miesięcznie. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, żeby ubiegać się o dodatkowe pieniądze.