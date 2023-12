Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 5.12.2023

Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur

Osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w okresie od 2009 roku do 2019 roku, mogą wnioskować o wypłatę wyrównania. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ci emeryci dostali niższe świadczenia, niż Ci którzy przeszli na emeryturę np. w maju. Różnica w wypłatach emerytur jest spora, bo około 250 złotych na miesiąc. Podliczając rocznie, jest to kilka tysięcy, dlatego niejeden emeryt może być niezadowolony.

Wyrównanie emerytur czerwcowych. Kto może dostać dodatkowe pieniądze?

Jakie emerytury będą w grudniu 2023? Co się zmieni?

Dzięki waloryzacji w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto.

Jaka będzie minimalna emerytura w 2024 roku?

Czy w 2024 roku będą podwyżki kwotowe? Nie zostały one wprowadzone do systemu prawa. Nieoficjalnie mówiło się o podwyżce najniższych świadczeń o 300 zł, czylu minimalna emerytura wzrosłaby z 1 588,44 zł do 1888,44 zł. Na oficjalne decyzje i deklaracje musimy poczekać do uformowania się nowego rządu.