Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 26.07.2023

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. co do zasady zostały objęte nowym systemem emerytalnym. Wysokość świadczeń emerytalnych tych osób uzależniona jest głównie od wielkości kapitału zewidencjonowanego na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS.

Jaki jest wiek emerytalny w Polsce?

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. od 1 października 2017 r. wynosi co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn. Jednak - im dłużej ubezpieczeni będą pozostawać aktywni zawodowo tym więcej będą mieli zewidencjonowanego na koncie w ZUS kapitału i tym wyższe będą ich emerytury.

Jaka jest minimalna emerytura w 2023 roku?

Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto. Dzięki waloryzacji w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Dodatkowo minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2023 wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.