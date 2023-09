Oto najlepsze MEMY po meczu Albania - Polska. Koniec marzeń o Euro 2024? Internauci nie mają litości [ZDJĘCIA] OPRAC.: Dawid Jaśkiewicz

Po raz kolejny reprezentacja Polski zawiodła oczekiwania kibiców, w bardzo słabym stylu przegrywając w Tiranie 0:2. Czy to koniec marzeń o Euro 2024? Internauci nie mają złudzeń oraz litości dla biało-czerwonych. Na poprawę nastroju mamy dla Was memy po meczu Albania - Polska. Zobaczcie te najlepsze! Mecz Albania - Polska okiem internautów. Internet Zobacz galerię (49 zdjęć)

Mecz Albania - Polska w ramach eliminacji do Mistrzostw Europu 2024 miał dać nam odpowiedzi na wiele pytań. Niestety, po raz kolejny reprezentacja Polski zawiodła oczekiwania kibiców, w bardzo słabym stylu przegrywając w Tiranie 0:2. Czy to koniec marzeń o Euro 2024? Internauci nie mają złudzeń oraz litości dla biało-czerwonych. Na poprawę nastroju mamy dla Was memy po meczu Albania - Polska. Zobaczcie te najlepsze! Mecz Albania - Polska okiem internautów.