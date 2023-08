Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku [LISTA] 31.08.2023

Od 2022 roku została zmniejszona stawka podatku PIT z 17% do 12% przy zarobkach do 120 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatek wynosi 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

To możesz odliczyć od podatku. Sprawdź nowe ulgi podatkowe w 2024 roku

Podatki to nie tylko obowiązek ich zapłaty, ale również możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Ile trzeba poczekać na zwrot podatku za 2023 rok? Zwrot podatku rozpocznie się dopiero po złożeniu rozliczeń rocznych za 2023 rok. Jest to zawsze koniec kwietnia. Podatek dochodowy płacimy do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to dobry sposób na obniżenie swojego podatku.