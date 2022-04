Oto objawy niedoboru i nadmiaru witaminy C! Jakie są skutki uboczne braku witaminy C? Zobacz, czym grozi przedawkowanie 19.04.2022 OPRAC.: Natalia Dec

Najpopularniejsza witamina C nosi też nazwę kwas askorbinowy albo askorbinian. Ma ona istotne znaczenie dla ochrony organizmu przed chorobami jak i przedwczesnym starzeniem. Ostatnio często dochodzi do jej przedawkowania. Ani nadmiar, ani niedobór jest dobry dla organizmu. Zobacz, jakie są skutki nieprawidłowego dawkowania witaminy C. Takie są objawy niedoboru i nadmiaru tej popularnej witaminy.