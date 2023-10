Oto owoce, przez które tyjesz. Tych owoców unikaj, jeśli chcesz zgubić zbędne kilogramy. Owoce dobre dla zdrowia 12.10.2023

Owoce w naszej diecie

Owoce to niezwykle ważne źródło m.in. witaminy A, C i tych z grupy B. Zawierają również przeciwutleniacze. Jedzenie owoców zmniejsza m.in. ryzyko nowotworów, ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, korzystnie wpływa na kontrolę prawidłowego ciśnienia krwi.

Dzięki temu, że cechuje je dość niska wartość energetyczna, wiele osób chcąc zgubić zbędne kilogramy wpisuje je do swojej codziennej diety. Ważne jednak, by robić to rozważnie i z umiarem. Dlaczego?

Przede wszystkim owoce są źródłem cukrów, jak fruktoza, glukoza, czy sorbitol. Część osób traktuje je jako zdrową przekąskę między posiłkami, chociażby zamiast słodyczy. Drugim powodem jest kaloryczność niektórych owoców.