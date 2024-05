Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 10.05.2024

Człowiek to woda

Człowiek to woda

Człowiek z zdecydowanej większości składa się z wody. Woda to około 70 procent naszego ciała. Dlatego właśnie nawadnianie, czyli picie wody jest dla nas tak ważna.

Człowiek bez wody długo nie wytrzyma

Już po czterech, siedmiu dniach bez dostępu do niej organizm ludzki zaczyna odczuwać poważne dolegliwości, które mogą doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a w efekcie nawet do śmierci.

Woda jest niezbędna w oczyszczaniu organizmu z toksyn, a głównym organem, który reguluje bilans wodny i usuwa toksyny z organizmu są nerki. W ciągu jednej doby ciało człowieka traci średnio ponad dwa litry wody.