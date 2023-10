Oto zasady wyjazdu do sanatorium za darmo w 2024 roku. Kto będzie mógł pojechać na NFZ? Sprawdź zasady 12.10.2023

Wyjazd do sanatorium w 2024 roku. Jakie zmiany zaszły?

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i formy oddziaływania fizycznego:

Kto będzie mógł pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku?

Wyjazd do sanatorium ma na celu polepszyć stan zdrowia kuracjusza. Chętne osoby mogą pojechać na turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Ważna zmiana! Od 1 października rozpoczął się nowy sezon rozliczeniowy w sanatoriach. Kuracjusze zapłacą za pobyt nawet o 11 zł mniej dziennie niż w okresie od początku maja do końca września. Wybierając się do uzdrowiska jesienią i zimą można zaoszczędzić do 300 zł.