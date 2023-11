Paczka dla Bohatera już po raz trzynasty. Każdy może dołączyć do akcji!

Akcja „Paczka dla Bohatera”, skierowana jest do żołnierzy września 1939, walczących na wszystkich frontach (na Zachodzie i na Wschodzie), członków organizacji bojowych, podziemia niepodległościowego, więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób represjonowanych przez ustrój komunistyczny.

Akcja jest organizowana w całym kraju i polega na przygotowaniu świątecznych paczek, które tuż przed Bożym Narodzeniem trafią do byłych żołnierzy walczących o wolność Polski.

W naszym regionie jej koordynatorem jest Marek Kapecki z Wałcza.

- W takich paczkach będą też kartki bożonarodzeniowe, które są przygotowywane przez uczniów ze szkół w naszym regionie. Co powinno się w nich znaleźć? Przede wszystkim artykuły chemiczne i higieny, żywność o długim terminie przydatności, słodycze, ale też koce, prześcieradła czy ręczniki. Oczywiście, trzeba mieć też świadomość, że zawartość paczek jest ważna, ale najważniejsze w tej akcji jest to, że za jej pośrednictwem chcemy okazać nasz szacunek i to, że pamiętamy o tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny lub w czasie trwania tej walki ucierpieli - podkreśla nasz rozmówca.