Pampeluna i ich singiel "Jestem skromny" na liście przebojów Antyradia [WIDEO] Mariusz Rodziewicz

Koszalińska Pampeluna po muzycznym przestoju wraca do koncertowania i nagrywania nowych utworów. W sieci już można oglądać teledysk do ich singla "Jestem skromny". Można to także usłyszeć na antenie Antyradia. Muzycy zachęcają do głosowania na piosenkę w liście przebojów tej stacji.