Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniku wyborów parlamentarnych

Jak powiedział na wtorkowej konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak, warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły listy kandydatów zgłoszone przez komitety wyborcze: Trzecia Droga, Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe; Nowa Lewica; Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość; Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni oraz Mniejszość Niemiecka.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18 - podała we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza.

Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc.

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzecia Droga - 11, a Nowa Lewica - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów - podała we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał, że w wyborach do izby wyższej wybrano 100 senatorów.

W Senacie zasiądzie także pięciu senatorów z własnych komitetów.