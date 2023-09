Park Wodny Koszalin po wakacjach. Czas na przerwę technologiczną

Przez dwa miesiące wakacji z atrakcji koszalińskiego aquaparku skorzystało 110 tysięcy osób - to o 11 procent więcej w porównaniu do roku 2022. W poprzednich latach te liczby również rosły, bo 2022 roku był o 5 procent lepszy w stosunku do 2021 roku.

Obiekt pracuje praktycznie non stop, jest intensywnie użytkowany. - W związku z tym zaplanowaliśmy dwutygodniową przerwę technologiczną, by móc przeprowadzić niezbędne prace techniczne i remontowe - przyznała Monika Tkaczyk, szefowa ZOS. - W dniach od 4 września (poniedziałek) do 17 września (niedziela) obiekt będzie nieczynny - dodała.

Przez ten czas w Parku Wodnym Koszalin dojdzie między innymi do wymiany części instalacji stacji uzdatniania wody, pomp i silników. Hala basenowa przejdzie częściowy remont (np. wymiana części płytek, silikonów), podobnie zresztą jak strefa saun. W natryskach męskich i damskich wymienione zostaną okładziny ceramiczne.