Parking przy szpitalu w Koszalinie prawie gotowy. Na oficjalne otwarcie jeszcze poczekamy [ZDJĘCIA]

Budowa dwupoziomowego parkingu to inwestycja realizowana przez spółkę Affidea, która od lat współpracuje z koszalińskim szpitalem, na którego terenie prowadzi Międzynarodowe Centrum Onkologii. Spółka w ramach dobrej współpracy postanowiła zbudować parking i przekazać go do dyspozycji szpitala z tym zastrzeżeniem, że spółka i pacjenci Affidei oraz Centrum Onkologii będą tu również mieli do dyspozycji wydzielone miejsca parkingowe.



Przed wykonawcą jeszcze odbiory techniczne inwestycji. Pozostaje również podpisanie umowy użyczenia między stronami – Affideą i szpitalem.

- Szpital, po analizie możliwych rozwiązań oraz szacunków kosztów i wpływów, zdecydował ostatecznie, by przekazać prowadzenie nowego parkingu wielopoziomowego oraz zarządzanie pozostałymi miejscami parkingowymi na terenie szpitala w ręce zewnętrznego operatora - zdradza Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego szpitala.

- W tym celu trwa przygotowanie przetargu, który pozwoli wyłonić wykonawcę zlecenia. Na tym etapie trudno jest wskazać dokładny termin uruchomienia nowego systemu parkingowego na terenie lecznicy. Mamy nadzieję, że uda się to jak najszybciej, co pozwoli na usprawnienie parkowania na terenie szpitala. Spodziewamy się, że kompleksowa realizacja i wprowadzenie w życie nowych rozwiązań, a co za tym idzie – także opłat za parkowanie - nastąpi w pierwszym kwartale 2024 roku.