Parkingi miejskie w Koszalinie znowu płatne. Wysokie stawki szokują, ratusz odpowiada

O komentarz poprosiliśmy Urząd Miasta. Przypomnijmy w ubiegłym tygodniu jeden z czytelników zgłosił nam swoje wątpliwości.

- Dlaczego abonament jest taki drogi? Mieszkam niedaleko ogólniaka przy Broniewskiego - napisał do nas Czytelnik.

- Od 1 września przy mojej ulicy pojawią się parkometry. By zaparkować auto, będę musiał płacić i to niemało. 70 procent z tego, co zapłacę trafi nawet nie na konto samorządu, tylko firmy, z która miasto podpisało umowę... 70 procent! To chyba jakiś żart!? Ale wróćmy do cen. W większych miastach, metropoliach są strefy płatnego parkowania - to standard. Rozumiem. Ale tam szanuje się mieszkańców. Podam przykład warszawski: mieszkańcy mogą wykupić abonament mieszkańca na parkowanie w okolicach swojego domu. Opłata wynosi 30 złotych rocznie. Taki abonament obowiązuje do ośmiu parkomatów w okolicach domu. A jak to wygląda w Koszalinie? Osoby, które będą chciały wykupić miesięczny dostęp do strefy bez zagwarantowania miejsca, zapłacą 200 zł. Mieszkańcy ulic objętych SPP będą mogli wykupić abonament za jedyne 130 zł (w godz. 9-18), 75 zł (w godz. 15- 18), 45 zł (w godz. 16-18).”