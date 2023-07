Pełnia lata w Zagrodzie Jamneńskiej. Warsztaty, rękodzieła, pasja [WIDEO]

Muzeum w Koszalinie wraz z Zagrodą Jamneńską włączyło się bowiem w miejską akcję pod nazwą Bezpieczne Wakacje. W jej ramach organizowane są różnego typu warsztaty, a przy okazji zwiedzanie ekspozycji, poznawanie kultury regionu, czy życia dawnych Słowian.

- Warsztaty prowadzimy cały rok i tworzymy na nich, czy to z ceramiki, czy innych materiałów, co tylko przyjdzie nam do głowy. Kreatywność mile widziana - powiedziała nam Beata Jankowska, prowadząca warsztaty w Zagrodzie Jamneńskiej. - Podpowiadamy, przedstawiamy podstawowe zasady lepienia w glinie - ręcznego, bo koła garncarskiego nie używamy. Posługujemy się więc głównie dłońmi, ale wspieramy się ponadto formami gipsowymi. Lubię wprowadzać tematy związane z naszym skansenem, ale też nie mogę narzucać tej tematyki, jeśli ktoś ma inny pomysł. Jeśli ktoś jednak chce - sięga po motywy jamneńskie i sugeruje się dawną ceramiką. Lepimy przede wszystkim naczynia użytkowe, patery i miseczki - dodaje.