Pensja minimalna 2020. Ile wyniesie najniższa krajowa płaca. Ile dostaniemy na godzinę od 2020 roku [STAWKI NETTO I BRUTTO] [29.08.2020]

Płaca minimalna 2020. Ile dostaniemy na rękę od 1 stycznia 2020 roku. Zobacz o ile wzrośnie płaca minimalna w tym roku. Zobacz jakie zmiany w przepisach od tego roku. Najnowsze dane o płacy minimalnej 2020 - sprawdź stawki i brutto. W tym materiale dowiesz się ile dostaniesz na rękę od 2020 roku. Płaca minimalna 2020 - nowe dane.

Płaca minimalna 2020, 2021 i 2023: rekordowe wzrosty. Sprawdź też najniższą stawkę na zlecenie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę 1 stycznia 2020 r. najmniejsza pensja wzrosła do 2.600 zł brutto (1.920 na rękę), a najniższa zleceniowa stawka godzinowa do 17 zł (11 zł netto). Rząd przyjął to rozporządzenie 10 września 2019 – na forum Rady Dialogu Społecznego partnerzy społeczni nie doszli do porozumienia w tej sprawie, co nałożyło właśnie na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji w formie rozporządzenia. Wcześniej sam rząd mówił o 200 zł podwyżki, a tu 350 – skąd aż tyle? Wśród przyczyn rekordu komentatorzy wymieniają trwającą i spodziewaną drożyznę (żywność, akcyza, śmieci, prąd) oraz fakt, że zarówno rok 2019, kiedy ogłoszono obecne podwyżki, jak i 2020 – to lata wyborcze (parlament i prezydent).

Płaca minimalna 2020: Minimalne płace 2021 i 2023 Obecny wzrost to pikuś w porównaniu z tym, co przyrzekł prezes na następne lata. Przypomnijmy, że przed październikowymi wyborami parlamentarnymi 2019 Jarosław Kaczyński na lubelskiej konwencji PiS obiecał, że w 2021 pensja minimalna wzrośnie do 3.000 zł brutto, a w 2023 do 4.000.

Minimalna pensja brutto 2015 – 1.750 zł

2016 – 1.850 zł

2017 – 2.000 zł

2018 – 2.100 zł

2019 – 2.250 zł

2020 – 2.600 zł

2021 – 3.000 zł (obietnica prezesa PiS)

2023 – 4.000 zł (obietnica prezesa PiS) Płaca minimalna 2020: Płaca minimalna 2020 bez wliczania stażu Z kolei Sejm RP już w ub. roku uchwalił, że z dniem 1 stycznia 2020 r. z minimalnego wynagrodzenia zostanie wyłączony dodatek stażowy. Nie będzie on brany pod uwagę przy wyliczaniu minimalnej płacy – to korzystne z punktu widzenia pracowników. Dotąd wyłączone były tylko dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa oraz odprawy emerytalna i rentowa – teraz do tej listy doszedł dodatek stażowy.

Płaca minimalna 2020: Minimalne stawki umów zleceń 2020