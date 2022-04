Perfekcyjna policjantka i Szczecin

Mroczny klimat skandynawskich kryminałów, śmierć kobiety, tajemnica jej dziecka, twarda policjantka. Rozmowa z Katarzyną Wajdą, odtwórczynią głównej roli w serialu HBO.

- Nie, nie znałam miasta przed zdjęciami do serialu. Zobaczyłam na Google kilka zdjęć najbardziej charakterystycznych punktów i przyjechałam z otwartą głową, wiedząc, że świat, który wykreujemy, będzie czerpał z niego. Po tym, jak widzę to na ekranie, to naprawdę jest to miasto, które mogłoby być w innym z krajów Europy, a nawet w Stanach Zjednoczonych.

Co zdecydowało, że zgodziła się pani zagrać główną rolę - silnej policjantki prowadzącej dochodzenie w sprawie śmierci młodej dziewczyny?

Takim propozycjom się po prostu nie odmawia. Walczyłam o tę rolę. Byłam na kilku spotkaniach, gdzie grałam różne sceny z różnymi aktorami. To było absolutne wyzwanie i jednocześnie odcięcie się od tego, co robiłam wcześniej. Zagranie Katarzyny Zawiei i całego stanu emocjonalnego, który ona nosi w sobie: jaką jest silną, ale i kruchą osobą, było dla mnie wyzwaniem, o którym marzyłam. To jest rola życia, tak zupełnie inna niż wspierająca męża Ania w „Kruku”, doznająca przemocy domowej Władzia w „Stuleciu winnych” czy zakonnica z „Ikara”, a nawet Justyna z „Jesteś Bogiem”.