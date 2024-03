Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024. Gotowe wierszyki na Dzień Kobiet, kartki do wysłania. Najpiękniejsze życzenia od serca 5.03.2024

Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024

Słowo dziękuję to zdecydowanie na tyle piękny, aby zasłużyć na Twe spojrzenie. Czy wystarczy Ci zapewnienie, że kocham Cię nad życie i na nic nie zamienię? W dniu Twojego święta życzę Ci, abyśmy wytrwali w miłości do końca naszych dni.

Gotowe życzenia do wysłania z okazji Dnia Kobiet

Życzę ci, abyś nigdy nie zapominała o tym, co w życiu najważniejsze, żebyś w miarę upływu lat nie traciła swojej charyzmy i zawsze z taką samą wytrwałością dążyła do celu.

W piękny dzień Twojego święta, Bądź zawsze uśmiechnięta, Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi, A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi, Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij, I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,

mówi nie znając doliny duszy,

kobieta to nie tylko kwiat,

to kamień, co z czasem się kruszy.