Pielęgniarki z koszalińskiego szpitala spotkały się ze studentami

Studenci z tej grupy jeszcze w tym roku uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu, a tym samym będą mogli podjąć pracę w szpitalu. Jak zdradza Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego, szpital potrzebuje kadr. Praca czeka na 40 pielęgniarek: - Spośród ponad 20 - osobowej grupy, która uczestniczyła w spotkaniu, większość zadeklarowała chęć podjęcia pracy w naszym szpitalu.



- Jak tylko zdacie egzamin, zapraszam do nas w lipcu z podaniami. A gdy uzyskacie prawo do wykonywania zawodu, wówczas będziecie mogli podjąć pracę – zachęcała uczestników spotkania Jadwiga Derda, pielęgniarka naczelna. - Możemy się porozumieć, co do oddziału, gdzie chcielibyście spróbować swoich sił. Gdy po okresie adaptacji uznacie, że chcecie przenieść się na inny oddział, by poznać specyfikę pracy w innym miejscu, też możemy się dogadać. Jesteśmy otwarci, a przyjęcie każdego z Państwa do pracy u nas, to dla mnie duża wartość dodana. Bo nie będę ukrywać, że potrzebujemy pielęgniarek i pielęgniarzy.



Studenci mieli sporo pytań m.in. o możliwości i zasady zatrudnienia. Podczas dyskusji przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze (było kilku panów) przyznali, że praktyki w szpitalu wiele wnoszą, gdyż pozwalają poznać realia pracy w zawodzie. - Podczas praktyk, jeżeli chcecie poznać dodatkowo inny oddział, wejść tam, pobyć kilka godzin, popracować, to zgłaszajcie takie potrzeby swoim opiekunom, a ja i nasze pielęgniarki oddziałowe na pewno wam pomożemy – deklarowała podczas spotkania Jadwiga Derda.