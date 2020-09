Pieniądze na budowę wiaduktu na al. Monte Cassino w Koszalinie [ZDJĘCIA]

- Wspomniane 30 mln zł znajdzie się w zaktualizowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Koszalina, uwzględniającej inwestycje miasta planowane na najbliższe lata. Pieniądze te przeznaczone będą na ekspertyzy, projekty oraz samą budowę mostu, która zakończyć się ma najpóźniej w 2023 roku - czytamy dalej.

Miasto wystąpi także o dodatkowe pieniądze na ten cel z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych.

- O tym jak istotna jest budowa nowego mostu nie trzeba nikogo przekonywać, wystarczy zobaczyć, co dzieje się w tym rejonie miasta w godzinach szczytu. Do tego dochodzi nadmierne obciążenie i tym samym szybsza degradacja innych dróg w Koszalinie, a także utrudniające poruszanie się po centrum miasta ciężarówki. Decyzja o przeznaczeniu dużej kwoty na budowę nowego mostu nie oznacza, że planowane dotychczas miejskie inwestycje zostaną zaniechane. Oczywiście dojdą one do skutku. Będą musiały być nieco przesunięte w czasie - kończy prezydent Piotr Jedliński.