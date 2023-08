Pierwszoligowa Termalica rywalem Kotwicy w Pucharze Polski

Po wyeliminowaniu w rundzie wstępnej Zagłębia II Lubin (wygrana 2:1), Kotwica o wejście do 1/16 finału będzie walczyć z pierwszoligowym Bruk-Betem Termalica Nieciecza. To trzeci zespół poprzednich rozgrywek w I lidze. W barażach o awans do ekstraklasy Termalica przegrała w finale 2:3 z Puszczą Niepołomice. Przypomnijmy, że z Kotwica zajęła 3. miejsce w II lidze, by przegrać w półfinale barażów o I ligę.

Z woj. zachodniopomorskiego w 1. rundzie PP wystąpi też zdobywca regionalnego trofeum, Pogoń II Szczecin (w finale pokonała Bałtyk Koszalin). Jej rywalem został beniaminek II ligi, Polonia Bytom.

W 1. rundzie Fortuna PP zagra 56 zespołów: 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, 14 zespołów PKO Ekstraklasy z sezonu 2022/23, 16 czołowych zespołów Fortuna I ligi 2022/23 i 10 zwycięzców rundy wstępnej, w tym m.in. Kotwica. Wolne losy otrzymały drużyny reprezentujące Polskę w europejskich pucharach: Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin.