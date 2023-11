Piotr Zientarski z Koszalina został sędzią Trybunału Stanu

Trybunał Stanu to organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku prezydenta RP.

- Zdaję sobie sprawę z oczekiwań społeczeństwa, co do najbliższych zadań Trybunału Stanu, ale zauważam też, że to parlament decyduje o postawieniu lub nie kogoś przed Trybunałem. I wtedy dopiero do pracy przystępują członkowie TS - wyjaśnia mecenas Zientarski, prawnik, doktor prawa, naukowiec, konstytucjonalista, a także praktyk z wieloletnim doświadczeniem.