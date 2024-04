PIT 2023. Zanim zaczniecie majówkę sprawdźcie, czy rozliczyliście się z fiskusem

- Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT za 2023 rok. Warto pamiętać, że najszybciej i najprościej zrobimy to za pomocą usługi Twój e-PIT. Elektroniczne rozliczenie zapewnia też szybki zwrot nadpłaty podatku – podkreśla wiceminister finansów szef KAS Marcin Łoboda.

Twój e-PIT – zeznanie przygotowane przez KAS

Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Więcej informacji dotyczących logowania się tą metodą znajduje się na stronie: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/logowanie-do-e-us/#da