Plac zabaw na Górze Chełmskiej już prawie gotowy [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, plac powstaje na Górze Chełmskiej, w miejscu dawnego stadionu piłkarskiego. Prowadzi do niego nowo wybudowana droga, której koszt to ponad 6 milionów złotych. Sam plac natomiast to koszt nieco ponad 2 miliony złotych. Miasto daje jednak na tę inwestycję tylko 100 tysięcy złotych, bo reszta to rządowa dotacja.

Przetarg na budowę placu zabaw wygrała spółka Strabag, w marcu przekazano jej plac budowy. Obiekt będzie największym w Koszalinie i jednym z największych na Pomorzu. Ma pomieścić 22 urządzenia.

- Będą to urządzenia także dla dzieci z niepełnosprawnościami, większość nawiązywać ma do świata dinozaurów i morza - powiedziała podczas rozpoczęcia robót budowlanych Katarzyna Wotawa z firmy Buglo, która wyposaża plac zabaw.

Obiekt ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu.