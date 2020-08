Płaca minimalna 2020. Ile na rękę najniższa krajowa. [STAWKI BRUTTO I NETTO] Podwyżka płacy minimalnej Jest rekord? [30.08.2020]

Rekordowy wzrost płacy minimalnej od 2020 r. do 2.600 zł brutto. Najniższa stawka godzinowa 2020 – 17 zł.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.: najmniejsze pensje wzrosną do zaskakującego poziomu 2.600 zł (1.878 zł na rękę), a stawka godzinowa wyniesie 17 zł (11 zł netto).

Rząd na przyjęcie tego rozporządzenia miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło właśnie na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji w formie rozporządzenia.

Płaca minimalna 2020: Zaskakujący wzrost

Jeszcze wiosną tego roku ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska obiecywała, że rząd chce podnieść z dniem 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie o 200 zł, czyli z 2.250 do 2.450 zł brutto. Jednocześnie najniższa stawka godzinowa za pracę na umowę zlecenie miała wzrosnąć z 14,70 do 16 zł brutto.