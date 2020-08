Płaca minimalna 2021. Wynagrodzenie wzrośnie do 2800 złotych proponuje rząd. O ile wzrośnie pensja [Stawki brutto, netto] [30.08.2020]

Płaca minimalna 2021: słowo Kaczyńskiego warte 2.800 zł. Sprawdź też, o ile wzrośnie stawka godzinowa.

Rząd postanowił: minimalne wynagrodzenie z dniem 1 stycznia 2021 r. ma wzrosnąć z 2.600 zł brutto do 2.800 zł, a minimalna zleceniowa stawka godzinowa z 17 do 18,20 zł. Teraz propozycjami tymi zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, rząd ustali kwoty sam.

1 stycznia 2020 najmniejsza pensja wzrosła do 2.600 zł brutto (1.920 na rękę), czyli o 350 zł. Dlaczego aż o tyle? Z powodu drożyzny (żywność, akcyza, śmieci, prąd) oraz faktu, że rok 2019, kiedy ogłoszono podwyżkę, i 2020 – to lata wyborcze. Teraz takiej podwyżki nie będzie – m.in. za sprawą recesji spowodowanej koronawirusem.

Minimalna płaca 2021: 2.800 zł brutto

Pracodawcy apelowali do rządu, by w związku ze spodziewaną recesją w 2021 r. w ogóle nie podwyższał płacy minimalnej i zostawił ją na poziomie 2.600 zł. Związkowcy natomiast domagali się 2.800 zł („Solidarność”) i 3.100 zł (OPZZ). Rząd początkowo chciał zapisać w projekcie ustawy budżetowej 2.716 zł – to minimalny poziom wymagany przez obecne przepisy ustawowe. Jednak w końcu zdecydował się na 2.800 zł płacy minimalnej (ponad 2.000 zł na rękę), a więc o 200 zł brutto więcej niż dotąd, ale zarazem o 200 zł mniej, niż obiecywał PiS.