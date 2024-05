Po maturzystach czas na ósmoklasistów. Co czeka ich na pierwszym egzaminie w życiu?

W środę ósmoklasiści rozpoczną egzamin z matematyki. Potrwa on 100 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 19 do 23 zadań, z czego od 14 do 16 zadań zamkniętych (ok. 50 proc. punktów) i od 5 do 7 zadań otwartych (ok. 50 proc. punktów).

Jako ostatni czeka na nich egzamin z języka obcego. W czwartek będą mogli wybrać jeden z następujących języków obcych nowożytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Ósmoklasista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiedzy potrwa 90 minut. Podczas tej części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 55 punktów, a sprawdzane będą jego umiejętności słuchania, czytania i pisania w języku obcym.

Egzamin ósmoklasisty ma na celu ocenić wiedzę, czego nauczyli się przez osiem lat w szkole podstawowej. Jest to pierwszy ważny sprawdzian wiedzy w ich życiu. Jego wyniki wpływają na wybór i rekrutacje do szkół ponadpodstawowych (liceów, techników czy szkół zawodowych).