Po otwarciu wiaduktu zmieniło się kursowanie niektórych autobusów MZK Koszalin

Zmieniono trasy oraz godziny linii nr 15, 16, 17 i 23 (linia sezonowa) w związku z otwarciem Mostu Powstańców Warszawskich wzdłuż Al. Monte Cassino.

W przypadku linii nr 4 do obsługi na trasie w kierunku Dworzec PKP włączono przystanek Wojska Polskiego 03 "na żądanie". Jeśli chodzi o linie nr 9 i 19, to na trasach obu linii w kierunku ul. Żytniej do obsługi włączono przystanek Połczyńska Przejazd 02 "na żądanie". W okolicach skrzyżowania ulic BoWiD i Bohaterów Warszawy włączono przystanek Rondo Grota 01 "na żądanie" - zmiana dotyczy linii nr 15, 17 i 18.

Nieco wcześniej, bo o 6.25 zamiast o 6.28 w dni powszednie jeździ teraz linia nr 20, rozpoczynając poranny kurs z Cmentarza w kierunku Os. Bukowe. Trasy i rozkłady jazdy linii nr 3 i 12 nie ulegają zmianie.

Nowe oznaczenia otrzymają za to przystanki "na żądanie", czyli takie, przed którymi to pasażer zasygnalizuje chęć zatrzymania pojazdu (przycisk Stop wciśnięty z odpowiednim wyprzedzeniem). O przystanku tego rodzaju informować będą żółte tabliczki z rozkładem jazdy.