Początek roku szkolnego w Koszalinie w czasie koronawirusa. Uczniowie do szkół. Na jakich zasadach? Sprawdź!

W niektórych szkołach zajęcia dla poszczególnych roczników zaczynać się będą o różnych godzinach, tak by unikać tłoku na korytarzach. Uczniowie mają jak najmniej przemieszczać się po szkole — w klasach najmłodszych to nie problem, bo wszystkie zajęcia odbywać się będą w jednej klasie, w przypadku starszych uczniów nie zawsze jest to możliwe. - Przedmioty humanistyczne mogłyby się odbywać w jednej klasie, ale już np. biologia, czy chemia wymusza przejście do klaso-pracowni z odpowiednim wyposażeniem - przyznał Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina.

To oznacza, że uczniowie wracają do szkół — mówimy tu o grupie 17 tysięcy osób. Szkoły mają w życie wprowadzić zasady bezpieczeństwa — jakie? To zależy od warunków, jakie panują w poszczególnych placówkach. Rodzice powinni na internetowych stronach szkół poszukać szczegółowych informacji.

Wojewódzki sanepid nie zgodził się na pomysły koszalińskiego ratusza i dyrektorów szkół, by nauka stacjonarna w szkołach rozpoczęła się 11 września. Zadaniem włodarzy to był dobry pomysł, bo dzięki temu uczniowie, którzy właśnie wrócili z wakacji, albo, których rodzice pracują w pasie nadmorskim w usługach, nie byliby potencjalnym źródłem zakażenia.

Prezydent apelował też do rodziców najmłodszych uczniów, by nie odprowadzali pierwszoklasistów grupowo do szkoły, by nie robić niepotrzebnego tłoku.

Do szkół trafia środki dezynfekcyjne i maseczki dla nauczycieli, Politechnika Koszalińska ma też uruchomić produkcje przyłbic dla nauczycieli. Co z uczniami? Na zajęciach nie ma obowiązku używania maseczek, ale rozsądnym rozwiązaniem jest noszenie ich na korytarzach, czy przy wejściu do szkoły. Warto więc by rodzice o takie maseczki dla dzieci zadbali.

Problemem może być też transport publiczny. Wracają tzw. szkolne połączenia. Na terenie Koszalina ratusz wypracował rozwiązanie, by ograniczyć tłok — na najbardziej obleganych trasach (mówimy tu na przykład o trasie 6, która zbiera uczniów z osiedla Unii Europejskiej) dyspozytor będzie mógł szybko wysłać dodatkowy autobus. Ale, jak zwrócił uwagę prezydent Piotr Jedliński, do koszalińskich szkół średnich dojeżdża wielu uczniów spoza Koszalina.