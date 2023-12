Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Uważajcie na SMSy

Wiadomości są rozsyłane na losowe numery telefonów i nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi przesyłkami. SMSy z informacją o rzekomym braku możliwości dostarczenia przesyłki generowane są często z zagranicznych numeracji (np.: francuskich +33, filipińskich +63). Zawierają one link, po kliknięciu którego odbiorca SMSa przekierowywany jest do strony wyłudzającej dane.

Poczta przestrzega: - Prosimy zwrócić uwagę na wiadomości o podobnym temacie oraz treści zawierające podejrzany link lub załącznik, nie klikać w takie linki oraz nie otwierać podejrzanych załączników. W przypadku otrzymania korespondencji, w której nadawca podszywa się pod Pocztę Polską, prosimy o zgłaszanie jej do CERT Poczta Polska, przekazując wiadomość na adres [email protected]. Pozwoli nam to ostrzec innych użytkowników sieci oraz zgłosić zablokowanie fałszywej strony do odpowiednich służb.

W celu zweryfikowania otrzymanej wiadomości SMS należy przesłać ją na numer 8080 udostępniony w tym celu przez CERT Polska. W odpowiedzi otrzymamy informację czy wiadomość jest prawdziwa.