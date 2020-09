Podatek cukrowy, czyli podwyżki od 1 stycznia 2021. Ceny napojów w górę. Sprawdź ile więcej zapłacimy [9.09.2020]

Podatek cukrowy wejdzie w życie. Kto go zapłaci i o ile zdrożeją napoje?

Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał podatek cukrowy. Chociaż decyzja o wprowadzeniu tzw. opłaty cukrowej była już kilka razy odkładana, to ostatecznie we wtorek, 25 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał dokument. Co dokładnie oznacza podatek od cukru dla producentów, a...