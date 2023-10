Podatki od nieruchomości w Koszalinie będą wyższe o 15 procent? Jutro sesja Rady Miejskiej

Do zatwierdzenia jest łącznie aż 12 uchwał, ale większość to przepisy porządkowe, techniczne, są też jednak dwie, które zmieniają wysokość lokalnych podatków. Zgodnie z projektem uchwały zaproponowanym przez prezydenta Koszalina, stawki podatków od nieruchomości miałyby wzrosnąć w przyszłym roku o 15 procent.

- Stawki podatkowe, zawarte w projekcie obu uchwał, zostałyby podwyższone w stosunku do obowiązujących w Koszalinie w 2023 roku o 15 procent, ale żadne nie przekraczając stawek maksymalnych - zauważa Katarzyna Macko, skarbik miasta.

W tej chwili podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Koszalinie wynosi 1,02 zł od metra kwadratowego powierzchni (stawka maksymalna to 1,16 zł). W przyszłym roku podatek ten wynosiłby 1,17 zł/m2 (dopuszczalna maksymalna stawka to 1,34 zł). Od pozostałych gruntów stawka podatku wzrosłaby z 0,52 zł do 0,60 złotego. Podatek od budynków mieszkalnych z 0,68 zł/m2 do 0,78 zł/m2.

Dzięki zmianom wpływy do budżetu miasta wzrosłyby o 1,5 miliona złotych.